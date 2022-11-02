ПСБ получил заявки на ипотеку в Крыму и Севастополе на сумму 2 млрд рублей

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Порядка 500 заявок на ипотечные кредиты общей суммой около 2 млрд рублей получил ПСБ в Республике Крым и Севастополе.

Жилье в Крыму и Севастополе планируют купить жители более чем 30 регионов России. Кроме городов Крымского полуострова, заявки на ипотечные займы поступают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской, Челябинской, Читинской областях, ряде других регионов.

ПСБ разработал программы, учитывающие интересы различных категорий заемщиков. Так, в банке широко представлены льготные ипотечные займы с господдержкой на покупку жилья в новостройках. Отдельные льготные программы действуют для семей с маленькими детьми, военнослужащих, специалистов IT-сферы

Кроме того, ПСБ предлагает ипотечные продукты для покупки жилья на вторичном рынке. Также в банке действует программа рефинансирования ипотечных кредитов, оформленных в других финансовых организациях.

- Ипотека – эффективный инструмент приобретения жилья и один из наиболее востребованных банковских продуктов. Мы наблюдаем активный рост жилищного строительства и обновления социальной инфраструктуры на Крымском полуострове и понимаем важность предоставления выгодных, удобных, понятных и доступных ипотечных займов. ПСБ постоянно совершенствует клиентские сервисы и программы кредитования. Интенсивно растущий спрос на наши ипотечные продукты подтверждает, что мы движемся в верном направлении, – сказала управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.

Оформить ипотеку в ПСБ на территории Республики Крым возможно по адресам:

Симферополь, проспект Кирова, д. 36Е

Евпатория, улица Дмитрия Ульянова д.1/2

Феодосия, улица Земская (К.Либкнехта), д.19

Ялта, улица Гоголя, д. 4