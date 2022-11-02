48-летний житель Феодосии предстанет перед судом за попытку изнасилования несовершеннолетней и грабеж

Расследование уголовного дела завершено
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Феодосии перед судом предстанет 48-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым, он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летней девушки, покушении на изнасилование и грабеже.
– В ходе предварительного следствия установлено, что 18 августа текущего года в ночное время девушка возвращалась домой с пляжа в пгт Приморский города Феодосия. Проходя по тропинке, ей преградил дорогу 48-летний местный житель и, применяя к ней физическую силу, попытался изнасиловать девушку, – говорится в сообщении.
Девушка активно сопротивлялась и звала на помощь, поэтому, опасаясь быть обнаруженным, мужчина совершил в ее отношении действия сексуального характера и похитил мобильный телефон.
Обвиняемого задержали на месте преступления. Сейчас он находится под стражей.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в прокуратуру.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50