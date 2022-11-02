48-летний житель Феодосии предстанет перед судом за попытку изнасилования несовершеннолетней и грабеж

Расследование уголовного дела завершено Фото: Артем КИЛЬКИН

В Феодосии перед судом предстанет 48-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым, он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летней девушки, покушении на изнасилование и грабеже.

– В ходе предварительного следствия установлено, что 18 августа текущего года в ночное время девушка возвращалась домой с пляжа в пгт Приморский города Феодосия. Проходя по тропинке, ей преградил дорогу 48-летний местный житель и, применяя к ней физическую силу, попытался изнасиловать девушку, – говорится в сообщении.

Девушка активно сопротивлялась и звала на помощь, поэтому, опасаясь быть обнаруженным, мужчина совершил в ее отношении действия сексуального характера и похитил мобильный телефон.

Обвиняемого задержали на месте преступления. Сейчас он находится под стражей.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

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