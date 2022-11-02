В ноябре в WINEPARK пройдут Дни российских вин

Фото: WINEPARK

Весь ноябрь на территории WINEPARK будут проходить Дни российских вин. На протяжении месяца гости смогут посетить территорию WINEPARK по входному билету за 1р., провести познавательные выходные с виноделами и сыроварами, которые познакомят с местными винными хозяйствами и сырами собственного производства.

Каждую субботу в WINEPARK гостей ждет знакомство с представителем одного из винодельческих хозяйств Крыма. Гости отправятся на экскурсию по винодельне с винным гидом и приглашенным виноделом, а также посетят тематические дегустации и лекцию от винодела.

Каждое воскресенье посвящено знакомству с сыроварней WINEPARK. Во время экскурсии по винодельне к гостям присоединится сыровар и расскажет о Cheеsefactory – собственной сыроварне на территории WINEPARK.

Ежедневно в Дни российских вин будут проходить различные форматы мероприятий: экскурсии по винограднику, по винодельне, подъемы на башню, дегустации, винная мафия и винное казино. Гости смогут посетить одну из самых камерных локаций WINEPARK - Банк вина, где хранятся интересные и уникальные вина со всего мира. В банке собраны редкие вина из лучших коллекций с мировым признанием, что составляет около 1500 уникальных позиций. В Банке вина будет проходить дегустация, где сомелье подберут уникальные сеты из представленных образцов, раскроют историю их создания и винодельческого хозяйства. Дегустация проходит в сопровождении сета закусок от шефа, идеально сочетающихся с подборкой от сомелье.

Подробная информация на сайте или по номеру телефона 8 800 500 23 57