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НовостиОбщество2 ноября 2022 12:13

Прощание с руководителем регионального филиала РИА Новостей Светланой Бабаевой пройдет в Симферополе 3 ноября

Журналистка погибла 28 октября
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

3 ноября в Доме профсоюзов в центре Симферополя пройдет прощание с трагически погибшей во время военных учений 28 октября руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополь Светланой Бабаевой. Мероприятие пройдет с 12.00 до 13.00.

Напомним, журналист погибла 28 октября из-за рикошета пули в момент занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов на полуострове.

Соболезнования в связи с гибелью журналистки выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Светлане Бабаевой в июне исполнилось 50 лет.