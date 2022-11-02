Прощание с руководителем регионального филиала РИА Новостей Светланой Бабаевой пройдет в Симферополе 3 ноября

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3 ноября в Доме профсоюзов в центре Симферополя пройдет прощание с трагически погибшей во время военных учений 28 октября руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополь Светланой Бабаевой. Мероприятие пройдет с 12.00 до 13.00.

Напомним, журналист погибла 28 октября из-за рикошета пули в момент занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов на полуострове.

Соболезнования в связи с гибелью журналистки выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Светлане Бабаевой в июне исполнилось 50 лет.