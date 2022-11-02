В Ялте стартовало строительство 14-этажного многопрофильного медицинского центра

В Ялте на улице Мицко началось строительство 14-этажного многопрофильного медицинского центра

В Ялте на улице Мицко началось строительство 14-этажного многопрофильного медицинского центра площадью 73 200 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– По поручению президента России Владимира Владимировича Путина в Ялте дан старт масштабному проекту – строительству многопрофильного медицинского центра ФНКЦ ФМБА в Крыму. Создание новой клиники ФМБА России ведет в партнерстве с Госкорпорацией Ростех, – говорится в сообщении.

Для сотрудников центра построят 17-этажный жилой комплекс на 300 квартир площадью 25 234 тысяч квадратных метров.

В настоящее время ведутся работы по инженерной защите объекта (строительство подпорных стен, установка свай).

– В следующем году планируется приступить к устройству свайного поля под здание медицинского центра и жилого дома, и прокладке всех наружных инженерных сетей, – рассказал руководитель проектов ООО «РТ-СоцСтрой» (дочерняя организация государственной корпорации «Ростех») Дмитрий Теохаридис.

В центре взрослые и дети смогут получить экстренную, неотложную, плановую или специализированную помощь. Здесь будут располагаться стационары отделения анестезиологии, кардиологии, неврологии, общей хирургии, кардиохирургии, травматологии, оториноларингологии, урологии, гинекологии, онкологии, реабилитации, педиатрическое отделение, приемное отделение, диагностический и реанимационный блок, другие службы. На территории центра будут созданы условия для приема санавиации.

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