Участники спецоперации из Крыма смогут отправлять детей в детсады без очереди

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Детей участников спецоперации будут зачислять в детские сады без очереди. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Внесем инициативу по изменению в федеральное законодательство, а может, и своим отрегулируем, чтобы дети участников СВО и контрактников, и мобилизованных по всем родам и видам войск служб имели право вне очереди попасть в детский сад, - заявил глава республики.

По его словам, мобилизованные из Крыма должны иметь такие же привилегии, как и федеральные льготники. Сергей Аксенов отметил, что все льготы мобилизованным нужно упорядочить и привести к единообразию.

Ранее КП-Крым сообщала, что призванные в рамках частичной мобилизации жители республики и добровольцы получат единовременную выплату на карту в размере 200 тысяч рублей. Также Сергей Аксенов заявлял, что все расходы, связанные с обеспечением мобилизованных экипировкой и снаряжением, осуществляются из внебюджетных источников. На передовую ближе к концу ноября отправят зимнюю обувь, а в ближайшую неделю поступят шлемы, спальные мешки и термобелье.