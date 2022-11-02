В Крыму операторов связи могут привлечь к ответственности за звонки с подменных номеров

В Крыму участились случаи телефонного мошенничества с использованием подменных номеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму операторов связи, которые нарушают закон о блокировке подменных телефонных номеров, могут привлечь к административной ответственности. Об этом в рамках «Марафона киберграмотности» сообщил исполняющий обязанности начальника отдела управления прокуратуры Крыма Владимир Тепляков.

Он отметил, что еще летом в федеральный закон «О связи» были приняты изменения, которые обязывают операторов блокировать звонки с подменных номеров. В противном случае компании ждет штраф в размере до одного миллиона рублей.

-По поручению прокуратуры республики проводится массовая ревизия всех уголовных дел о преступлениях, совершенных с возможным использованием подменных номеров. По результатам будут приняты меры, в том числе и административно-правового характера, - сообщил Тепляков.

По информации прокуратуры, в Крыму уровень преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий остается стабильно высоким. Мошенники все чаще используют подменные телефонные номера и IP-телефонию, чтобы, представившись сотрудниками банков, обманом заставить крымчан перевести деньги на «липовый» счет.

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