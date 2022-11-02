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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:08

В Крыму купили специальную аппаратуру для бойцов СВО

Также на фронт из республики передадут зимнюю обувь и спальники
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Детей участников спецоперации будут зачислять в детские сады без очереди.

Детей участников спецоперации будут зачислять в детские сады без очереди.

Фото: Александра Тимощенко

Власти Крыма передадут бойцам специальной военной операции на Украине аппаратуру для связи, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Кроме спецтехники, Крым также поставляет участникам СВО зимнюю обувь и спальники. - Вчера получили средства связи. Будем передавать армии. Все происходит за счет внебюджетных источников - неравнодушных предпринимателей. Это не только крымчане, а также материковые, - отметил Аксенов.

Напомним, детей участников спецоперации будут зачислять в детские сады без очереди. Инициативу для изменения в федеральном законодательстве планируют внести власти Крыма.

Кроме того, все призванные в рамках частичной крымчане и добровольцы смогут получить единовременную выплату на карту в размере 200 тысяч рублей.