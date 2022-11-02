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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:56

Аксенов: Крым передаст участникам СВО аппаратуру для связи

Ее приобрели за счет внебюджетных источников – неравнодушных предпринимателей
Дмитрий Коренев
Крым передаст участникам специальной военной операции аппаратуру для связи

Крым передаст участникам специальной военной операции аппаратуру для связи

Фото: Иван МАКЕЕВ

Крым передаст участникам специальной военной операции аппаратуру для связи. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, передает «Крым24».

– Вчера получили средства связи. Будем передавать армии. Все происходит за счет внебюджетных источников – неравнодушных предпринимателей. Это не только крымчане, а также материковые», – рассказал глава республики на совещании о проблемных вопросах городского округа Саки и Сакского района.

Ранее Крым передал мобилизованным бронежилеты и первую партию демисезонной обуви. На этой неделе бойцам передадут защитные шлемы, а в конце ноября-начале декабря - зимнюю обувь.

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