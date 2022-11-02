В центре Симферополя временно запретят парковку для автомобилей

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На предстоящих выходных в Симферополе запланирована масштабная уборка в центре города. Чтобы убрать улицу Калинина, на несколько дней на дороге придется запретить парковку, сообщает «Крымская газета».

Власти крымской столицы просят местных жителей временно убрать свои автомобили на выходные в другое место, так как парковка на улице Калинина будет запрещена в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Нарушителей запрета будут эвакуировать, поэтому для них на месте будет дежурить пост ГИБДД. Полицейские будут незамедлительно реагировать на жалобы и нарушения.

Напомним, в Керчи из-за ремонтных работ по улице Самойленко перекрыли сразу несколько центральных улиц, сообщили в пресс-службе администрации города-героя.