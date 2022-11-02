Жительница Севастополя зарегистрировала в собственном доме 70 иностранцев

Против женщины завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе полиция выявила местную жительницу, которая поставила на миграционный учет в собственном доме 70 иностранцев и три десятка граждан России. Об этом сообщает полиция Севастополя. По данным правоохранителей, предоставлять жилье мигрантам 43-летняя женщина не планировала, а за регистрацию требовала ежемесячную плату.

- С каждого фиктивно зарегистрированного человека подозреваемая получала денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей ежемесячно, - сообщили в полиции города.

Правоохранители установили причастность женщины к восьми эпизодам, связанным с незаконной миграцией на территории города.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ - «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, принудительные работы либо лишение свободы сроком до трёх лет.

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