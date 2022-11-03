В Севастополе супружеская пара украла у пенсионерки квартиру за пять миллионов рублей

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе возбуждено уголовные против мошенников, которые под видом обналичивания средств маткапитала украли у 72-летней пенсионерки квартиру за пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

В 2018 году супружеская пара обратилась к пожилой женщине якобы за помощью в обналичивании средств материнского капитала, для чего необходимо было иметь права на квартиру. Предполагалось, что в последующем права на жилое помещение вновь будут возвращены ее законной владелице.

- Далее, действуя из корыстных побуждений, реализуя указанный преступный умысел, супруги воспользовались престарелым возрастом потерпевшей и убедили ее подписать фиктивный договор купли-продажи, - говорится в сообщении.

Средства в размере одного миллиона рублей потерпевшей переданы не были, а в октябре 2018 года Госкомрегистр закрепил право собственности на указанную недвижимость за одним из супругов. В результате пенсионерка и ее два несовершеннолетних наследника лишись права пользования квартирой. Расследование уголовного дела продолжается.

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