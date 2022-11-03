В Крыму раскрыли причину национализации украинских активов

Украина конфисковала российские активы еще в начале спецоперации Фото: Тимур ХАНОВ.

Главной причиной конфискации активов украинских предпринимателей, имеющих бизнес в Крыму, стало то, что они финансировали боевиков ВСУ. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Tg-канале.

По словам Крючкова, российские активы были конфискованы Украиной еще в начале спецоперации, поэтому о якобы неправомерности «обратной» ситуации не может быть и речи.

- Строительные гипермаркеты Гереги, который пользуясь либерализмом российских законов превел их в российской правовое поле, давали режиму Зелинского на убийство наших военных несколько миллиардов гривен в месяц, - подчеркнул советник главы Крыма.

Напомним, ранее стало известно, что в республиканскую собственность отошли гипермаркеты «Новацентр», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив». Владельцем гипермаркета «Новацентр» был украинский олигарх Александр Герега.