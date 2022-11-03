Глава Крыма Аксенов: до 15 ноября представят план по поддержке семей участников СВО

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что до 15 ноября будет готов план по поддержке семей участников СВО.

- До 15 ноября будет проработан и опубликован план по мерам поддержки семей погибших и раненых, а также мероприятия на 2023 год по реабилитации и оздоровлению военнослужащих, получивших ранения, - написал он в своем Tg-канале.

Он напомнил, что в республике работают горячие линии для семей военнослужащих, участвующих в СВО. Самые сложные вопросы будут направляться руководству Республики Крым.

Ранее глава республики заявил, что Крым передаст участникам СВО аппаратуру для связи, приобретенную за счет внебюджетных источников - средств предпринимателей.

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