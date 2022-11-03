Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор главам городов и министрам республики

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил выговоры главам городских администраций региона, не выполнивших в полной мере свои обязанности.

Как пишет Крымская газета, главы Белогорского, Раздольненского и Ленинского районов получили выговор за то, что не провели проверку организации горячего питания в детсадах и школах.

Главы администраций Евпатории Александр Лоскутов и Ялты Янина Павленко будут привлечены к ответственности за плохое исполнение обязательств расходной части бюджета.

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков получил выговор за несоблюдение сроков по выполнению ремонта дорожного полотна в городе.

Также выговоры получили министр здравоохранения Константин Скорупский, заместитель, курирующий строительство, и и.о. министра транспорта Николай Лукашенко за невыполнение ряда поручений главы Крыма.

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