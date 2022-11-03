В Симферополе открылась фотовыставка о помощи новым регионам России

Фото: minfo.rk.gov.ru

Накануне Дня народного единства в столице Крыма начала работать уличная фотовыставка «#МЫВМЕСТЕ. Хроника единения крымчан».

- Экспозиция <...> посвящена поддержке крымчанами участников специальной военной операции, помощи новым субъектам России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы Мининформа республики.

На выставке представлены двадцать сюжетов, показывающих этапы помощи, которую оказывали жители полуострова с начала СВО: от приема беженцев до присоединения четырех новых регионов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Мероприятия пройдут в учреждениях культуры.

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