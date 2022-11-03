С 9 октября через Керченскую паромную переправу перевезено 24 537 пассажиров

По проливу 3 октября действует штормовое предупреждение Фото: Евгения ГУСЕВА

С 9 октября через Керченский пролив перевезено 24 537 пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса Республики Крым.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи 9 октября по 07.00 часов 3 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 24 537 пассажиров, 13 704 единицы автотранспорта и 730 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

На переправе по-прежнему продолжают функционировать семь паромов. Совокупно с 9 октября ими выполнено 430 рейсов (в обе стороны).

Ранее зампред правительства РФ заявил, что работы по восстановлению разрушенной части Крымского моста завершатся в декабре текущего года.

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