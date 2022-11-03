В Ялте начали ремонтировать школы и детсады, пострадавшие от потопа

В Ялте подрядчики приступили к ремонтным работам на 11 объектах образования, пострадавших в результате прошлогоднего потопа. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, на эти цели из резервного фонда страны выделен 661 миллион рублей.

– На всех объектах определены подрядчики, завезены стройматериалы и начаты работы. Самые масштабные из них проходят в детских садах №23 (Васильевка), № 31 (Школьная, 5 , Гаспра, ясельная группа), «Росинка», в школах № 12 и №10. Чуть меньший объем в садах №3, №22, школах №8, Никитской, благоустройство – в детсадах № 7 и № 27, – написала она в своем телеграм-канале.

Завершить работы планируется до конца года.

Павленко также отметила, что на время ремонтных работ в учебный процесс будут внесены коррективы. Городской департамент образования и молодежной политики разработал план по организации обучения детей на этот период.

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