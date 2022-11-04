Погода на 4 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

Поздняя осень в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- В пятницу без существенных осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 2...14°.

В Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, тепло 14…16°. Ветер северный 5-10 м/с.

В Ялте, как сообщает yandex, +11…+16°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +8…14°, северо-восточный ветер 2- 4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +9 …+12°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +10 …+15°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +10…+13, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +6…+13°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +7…+13°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +13 …+17°.

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