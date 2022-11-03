В Крыму начали работать 25 призывных пунктов

В Крыму 1 ноября стартовал плановый осенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым 1 ноября начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ. К работе приступили 25 призывных пунктов.

- Этой осенью мы планируем призвать около двух с половиной тысяч человек. Это примерно такое же количество, как и в осенний призыв прошлого года, - сообщил врио военного комиссара РК Евгений Кутузов.

Он отметил, что призывников в зону проведения СВО отправлять не будут.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что до 15 ноября представят план по поддержке семей участников СВО. Он также напомнил, что в республике работают горячие линии для семей военнослужащих. Самые сложные вопросы будут направляться руководству Республики Крым.

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