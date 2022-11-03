4 ноября музеи Крыма можно будет посетить бесплатно

Фото: пресс-служба Минкульта РК

4 ноября, в День народного единства, 15 республиканских музеев Крыма можно будет посетить бесплатно, сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РК Татьяна Манежина.

– В выходной день крымчане и туристы получат замечательную возможность ознакомиться с основными экспозициями крымских музеев и их филиалов, увидеть уникальные экспонаты и крымские коллекции, узнать интересные факты о богатом историко-культурном наследии страны, – написала она.

В рамках акции «День открытых дверей» для посетителей будут организованы мастер-классы, обзоры, лекции, видеотрансляции и другие просветительские мероприятия.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе пройдет акция «Ночь искусств». Все желающие смогут побывать на тематической экскурсии и принять участие в различных мастер-классах.

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