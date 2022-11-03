Экс-полицейских, отбиравших квартиры у стариков с деменцией в Севастополе, будут судить

Материалы дела направлены в прокуратуру, далее - суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе бывших сотрудников полиции, которые обманным путем в 2019-2020 годах отбирали квартиры у стариков с деменцией, ждет суд.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу крымского Следкома, в республике этим летом раскрыли весьма замысловатую схему мошенничества «черных риелторов», которые под предлогом борьбы с аферистами отбирали у пожилых недвижимость.

Силовики просили пенсионеров принять участие в съемках профилактического ролика о борьбе с мошенниками, в ходе которого они на камеру писали, как им казалось, мнимые доверенности о продаже своих квартир, а уже спустя час в силу диагнозов забывали об этом. Жертвами стали пять одиноких стариков с разными заболеваниями. Ущерб составил 14 миллионов рублей.

- Уголовное дело по одному из сообщников, который активно содействовал следствию, было направлено в суд для рассмотрения по существу в августе текущего года, - говорится в сообщении.

Также к настоящему дню завершено расследование уголовного дела против остальных подельников. Материалы дела направлены в прокуратуру, далее - суд.

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