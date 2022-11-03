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НовостиЭкономика3 ноября 2022 13:17

Центр медицины катастроф и скорой помощи передал участникам СВО шесть спецмашин

4 автомобиля переданы 810-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты и 2 - 56-му гвардейскому десантно-штурмовому полку
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Минздрав Республики Крым

Фото: Минздрав Республики Крым

ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» передал шесть специализированных автомобилей участникам СВО.

- Четыре специализированных автомобиля [переданы] 810-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты и два автомобиля 56-му гвардейскому десантно-штурмовому полку, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Минздрава РК.

Отмечается, что транспорт передан по поручению главы республики и будет использоваться в зоне проведения СВО.

Ранее сообщалось, что Крым передаст участникам СВО аппаратуру для связи, которая была приобретена за счет внебюджетных источников.

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