Центр медицины катастроф и скорой помощи передал участникам СВО шесть спецмашин

Фото: Минздрав Республики Крым
ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» передал шесть специализированных автомобилей участникам СВО.
- Четыре специализированных автомобиля [переданы] 810-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты и два автомобиля 56-му гвардейскому десантно-штурмовому полку, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Минздрава РК.
Отмечается, что транспорт передан по поручению главы республики и будет использоваться в зоне проведения СВО.
Ранее сообщалось, что Крым передаст участникам СВО аппаратуру для связи, которая была приобретена за счет внебюджетных источников.
.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50