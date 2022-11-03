Аксенов вручил паспорта юным крымчанам

Фото: t.me/Aksenov82

3 ноября, в преддверии Дня народного единства, в Госсовете Крыма прошла торжественная церемония вручения наград жителям республики, внесшим значительный вклад в развитие региона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава РК Сергей Аксенов.

– В преддверии Дня народного единства рад вручить заслуженные награды крымчанам, благодаря труду которых развивается и преображается наша республика. Единство – это та сила, которая на протяжении веков помогает нам побеждать врагов, сохранять независимость своей Родины и право многонационального народа России на собственный путь развития, – написал он.

Фото: t.me/Aksenov82

Также в этот день по традиции глава Крыма лично вручил паспорта юным крымчанам.

Фото: t.me/Aksenov82

– Поздравляю ребят с этим важным событием. Горжусь нашей молодежью, на которую страна может положиться, – написал Сергей Аксенов.

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