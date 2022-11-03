«Гранд Сервис Экспресс» запускает новогодний круиз на поезде «Крымский вояж»

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» совместно с ООО «Гранд Экспресс Тур» подготовили новогодний тур в Крым. Билеты скоро поступят в продажу, сообщили в пресс-службе копании перевозчика.

- Путешественники смогут отдельно купить ж/д билеты, отдельно выбрать экскурсии, либо приобрести полный пакет с программой на все дни круиза, - говорится в сообщении.

Путешествие рассчитано на шесть дней. По дороге пассажиры получат новогодние поздравления от главных зимних персонажей - Деда Мороза и Снегурочки. Также отдыхающих ждет большой анимационный блок, караоке и различные конкурсы. Вагон-ресторан будет работать по банкетному меню. 2023-й год пассажиры встретят на Крымском мосту.

Маршрут новогоднего Крымского вояжа: Москва/Воронеж/Ростов-на-Дону - Тамань (с автобусной экскурсией в Анапу) - Севастополь (с автобусной экскурсией в Балаклаву) - Евпатория - Симферополь - Керчь - Ростов-на-Дону/Воронеж/Москва.

Кроме того, в каждом городе для туристов проведут экскурсии по наиболее интересным местам и музеям.

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