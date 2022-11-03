Жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение за покушение на сбыт наркотиков

Фото: МВД России по Республике Крым

Крымские наркополицейские задержали 43-летнего жителя Бахчисарая. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, он подозревается в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Мужчину поймали с поличным при закладке наркотиков в тайники на улице одного из поселков Симферопольского района. В его автомобиле, а также в земле в месте закладки полицейские обнаружили и изъяли свертки с порошкообразным веществом общей массой более килограмма.

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон.

– Благодаря принятым мерам и проведенным мероприятиям в незаконный оборот не попало более 5000 разовых доз наркотического средства. Оперативным путем установлено, что наркотическое средство последний привез из другого субъекта Российской Федерации. Со слов задержанного, изъятые наркотические средства он планировал разместить в тайниках, расположенных на территории республики и в Севастополе, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50