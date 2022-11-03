Крым до 1 декабря подготовит предложения по созданию круглогодичного морского курорта

Крым может стать круглогодичным морским курортом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Крыма до 1 декабря подготовят и внесут в правительство РФ предложения по превращению полуострова в круглогодичный морской курорт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

– Уверен, что Крым – один из лучших регионов для участия в этой программе благодаря своим уникальным климатическим условиям, – написал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта 2023 года представить предложения по созданию к 2035 году федеральных всесезонных морских курортов, которые могли бы обслуживать не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50