Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 7:26

24 человека заболели коронавирусом в Крыму за сутки

Один человек скончался
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Число заболевших коронавирусом в Крыму не превышает нескольких десятков

Число заболевших коронавирусом в Крыму не превышает нескольких десятков

Фото: Александра Тимощенко

За сутки коронавирусом в Крыму заболели 24 человека. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики.

Без летальных случаев все же не обходится. По данным ведомства вирус унес жизнь еще одного человека в Крыму. Таким образом от Covid-19 на полуострове с начала пандемии скончалось 5 404 крымчан.

В больницах сейчас находятся 8 человек по всему Крыму. При этом 41 заболевший выписан с выздоровлением.

Напомним, в Крыму свернули работу ковидных госпиталей из-за снижения заболеваемости. Ранее ученые КФУ сообщили, что среди жителей полуострова достигнут коллективный иммунитет к Covid-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50