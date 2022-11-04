24 человека заболели коронавирусом в Крыму за сутки

Число заболевших коронавирусом в Крыму не превышает нескольких десятков Фото: Александра Тимощенко

За сутки коронавирусом в Крыму заболели 24 человека. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики.

Без летальных случаев все же не обходится. По данным ведомства вирус унес жизнь еще одного человека в Крыму. Таким образом от Covid-19 на полуострове с начала пандемии скончалось 5 404 крымчан.

В больницах сейчас находятся 8 человек по всему Крыму. При этом 41 заболевший выписан с выздоровлением.

Напомним, в Крыму свернули работу ковидных госпиталей из-за снижения заболеваемости. Ранее ученые КФУ сообщили, что среди жителей полуострова достигнут коллективный иммунитет к Covid-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50