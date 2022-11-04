Мертвые дельфины, найденные в Севастополе, оказались не из дельфинария

Поиски дельфинов продолжаются. Фото: Севприроднадзор/Telegram

Мертвые дельфины, которых нашли у берегов Севастополя, оказались не афалинами из дельфинария «Flipper», которых по приказу владельца выпустили в открытое море после более чем десятка лет жизни в неволе. Об этом сообщили в Севприроднадзоре.

- Заверяем, что это не дельфины, которых мы ищем!!! – говорится в телеграмм-канале ведомства.

Напомним, сегодня утром в полицию Севастополя поступило сообщение о двух мертвых дельфинах, найденных на берегу. На место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее в Севастополе были организованы поиски выброшенных в море афалин. После долгих лет в дельфинарии, млекопитающие не способны позаботиться о себе в дикой природе.

Против владельца дельфинария возбуждено уголовное дело. Остальных животных у него изъяли.

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