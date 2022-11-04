В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским

Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Джанкое пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников полиции. Как сообщает МВД по РК, мужчина находился за рулем автомобиля Lada с признаками алкогольного опьянения, но просил не оформлять протокол о нарушении.

- Во время оформления протокола нарушитель с целью избежать ответственности, оставил в салоне служебного автомобиля 7500 тысяч рублей, попросив полицейских не составлять в отношении него административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения,- сообщили в МВД по РК.

Настаивать на взятке водитель пытался даже после того, как его предупредили об ответственности. После этого сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу.

- В настоящее время по данному факту принято решение в соответствии с действующим законодательством,- отметили в полиции.

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