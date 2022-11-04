Прокуратура организовала проверку после обнаружения мертвых дельфинов в Севастополе

Двух мертвых дельфинов нашли у пляжа "Солдатский" и у парка Победы. Фото: Севприроднадзор

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения мертвых дельфинов в акватории Черного моря. По сообщению ведомства, к проверке привлечены также специалисты городского управления ветеринарии.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 4 ноября в полицию Севастополя поступили сообщения о найденных в районе пляжа «Солдатский» и парка Победы мертвых дельфинах. Правоохранители не исключили, что это могут быть афалины из дельфинария «Flipper», против владельца которого завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Однако позже стало известно, что найденные млекопитающие относятся к другому виду, и имеют признаки разложения. По словам специалистов, дельфины были выброшены на берег неделю назад.

Сейчас в Севастополе идут поиски выпущенных в дикую среду афалин. Тем временем специалисты изучают причины гибели найденных азовки и белобочки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50