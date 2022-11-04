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НовостиОбщество4 ноября 2022 11:22

Минтранс предупредил о перерывах в движении по Крымскому мосту с 7 ноября

На транспортном переходе будут поводиться технологические работы
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В движении по Крымскому мосту возможны перебои

В движении по Крымскому мосту возможны перебои

Фото: Юлия МАРКИНА

В движении автомобилей по Крымскому мосту на будущей неделе возможны перерывы. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

- С 7 по 10 ноября возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ,- сообщили в ведомстве.

Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Напомним, движение по Крымскому мосту было ограничено после подрыва грузовика 8 октября. Тогда транспортный переход получил повреждения, в экстренном порядке была возобновлена работа керченской паромной переправы.

Сейчас по Крымскому мосту разрешено движение легковых автомобилей, водителей грузовиков просят использовать сухопутный коридор через освобожденные территории или переправляться паромами.

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