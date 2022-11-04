Поезда «Таврия», следующие через Крымский мост, изменят расписание

Поезда "Таврия" изменят расписание. Фото: Гранд Сервис Экспресс

Из-за ремонтных работ на Крымском мосту, поезда «Таврия», следующие через Керченский пролив, изменят расписание. Как сообщает перевозчик компания «Гранд Сервис Экспресс», корректировки будут действовать с 7 ноября по 11 декабря.

- Изменения касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова, - сообщили в компании.

Новое расписание движения поездов можно уточнить на сайте перевозчика. В компании отметили, что, если в перечне изменений нет нужной станции, значит поезд будет прибывать туда и отправляться согласно времени, указанному в билете.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что из-за технологических работ на Крымском мосту в движении автомобилей возможны перерывы с 7 по 10 ноября.

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