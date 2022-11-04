Сергей Аксенов навестил военных в зоне спецоперации

Сергей Аксенов навестил военных в зоне отвественности. Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов навестил военных на боевых позициях в зоне спецоперации. Об этом глава республики написал у себя в Telegram.

- Вместе с командиром полка оценили обстановку, посмотрели, чем занимаются военнослужащие, как они обустроены, - написал Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что привез с собой две фуры грузов, в том числе 500 спальных мешков, 1000 комплектов теплого белья, бензопилы, брус, резиновые сапоги, сигареты, сухпайки, лекарства и многое другое.

- Находимся с командиром полка на прямой связи. Будем и дальше помогать нашим защитникам по всем направлениям, - отметил глава республики.

Напомним, помощь в экипировке военных в Крыму также отказывают крупные банки и предприниматели. Они закупают амуницию и все необходимое для мобилизованных и добровольцев.

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