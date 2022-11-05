Погода на 5 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Крыму ветрено, без осадков.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.
- Ветрено, без осадков, - сообщили в Крымском гидрометецентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2...4°, днем 15...17°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло 15...17°.
В Ялте, как сообщает yandex, +12…+15°, восточный ветер 2-8 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +7…16°, северо-восточный ветер 2- 7 м/с. Пасмурно.
В Керчи +9 …+12°, восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +8 …+13°, восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +8…+15, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +2…+14°, скорость восточного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +5…+13°, скорость восточного 3-6 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +14 …+16°.
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