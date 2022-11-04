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НовостиОбщество4 ноября 2022 18:54

В симферопольском СИЗО провели день открытых дверей и показали родственникам быт осужденных

Акцию приурочили Дню народного единства
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
День открытых дверей в СИЗО №1 Симферополя. Фото: УФСИН России по Крыму и Севастополю

День открытых дверей в СИЗО №1 Симферополя. Фото: УФСИН России по Крыму и Севастополю

В симферопольском СИЗО провели день открытых дверей. Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний по Крыму и Севастополю, посетить следственный изолятор смогли родные и близкие осужденных.

- В ходе мероприятия для гостей была проведена обзорная экскурсия по территории учреждения: общежитию хозяйственного отряда, местам работы и досуга осужденных,- сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что акция была приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. При этом осужденные с трудом сдерживали эмоции и могли пригласить родственников на чай.

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