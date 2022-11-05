Крым и Севастополь не по зубам Киеву. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Американское издание The Hill считает, что вероятное нападение на Крым станет катастрофой для Украины. Причина для поражения весомая - у ВСУ не хватает десантных средств.

- Полномасштабное наземное нападение Украины на Крым может быть очень рискованным, - говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что у незалежной «не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала».

Вспомнили в публикации и попытку Украины взорвать Крымский мост и атаку беспилотников на Севастополь. Все эти действия нельзя назвать успешными для Зеленского и его команды, а попытка захватить Крым и вовсе приведет Киев к краху.

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