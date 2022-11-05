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НовостиОбщество5 ноября 2022 7:54

Глава Крыма поздравил с праздником военных разведчиков

Сергей Аксенов отметил важность разведывательной работы в ходе СВО
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Руководитель Республики Крым в соцсети поздравляет личный состав и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником.

- Работа военных разведчиков – одна из самых сложных и опасных, - отметил руководитель региона.

Сергей Аксенов уверен, что «без эффективной разведки невозможно достичь успехов на поле боя». Он подчеркнул, что на сегодняшний день подразделения военной разведки эффективно работают, решая в ходе специальной военной операции сложнейшие задачи.

В заключении глава Республики Крым пожелал личному составу и ветеранам военной разведки крепкого здоровья, военной удачи и новых успехов в служении России.

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