Керченская паромная переправа уже перевезла 25 тысяч пассажиров и 904 железнодорожных вагона

Паромы снова ходят через Керченский пролив. Фото: Дмитрий СТЕШИН/архив КП

Крым с Краснодарским краем сейчас соединяет не только Крымский мост, но и Керченская морская паромная переправа, которая уже перевезла 25 561 пассажиров.

- Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 14685 единиц автотранспорта и 798 железнодорожных вагонов, - отметили в пресс-службе министерства транспорта России.

Всего семь паромов, которые работают на линии, выполнили 450 рейса.

5 ноября по Керченском проливу действует штормовое предупреждение, но днем возможно небольшое ослабление ветра. Высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +13-15°, температура воды в море +12-13°.

Напоминаем, что паромы вышли в море, после инцидента на Крымском мосту, произошедшего 8 октября 2022. Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря.

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