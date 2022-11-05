В Ялте задержали 3 подозреваемых в краже сумки у туриста

Во время обыска по месту жительства подозреваемых, удалось обнаружить и изъять часть украденного. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские правоохранители сообщили о том, что 3 местных жителей подозревают в воровстве. Жертвой стал 51-летний приезжий мужчина.

- Гражданин рассказал, что во время прогулки сел отдохнуть на лавку, поставив вещи рядом, а когда обернулся, сумка и хранившиеся там банковские карты, два мобильных телефона и документы, исчезли, - и в пресс-службе МВД по Республике Крым отметили, что потерпевший оценил ущерб в сумму свыше 30 тысяч рублей.

Злоумышленников нашли по горячим следам:

- Задержаны трое подозреваемых: 21 и 28-летние ранее несудимые местные жители и их 34-летний товарищ, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное повреждение имущества.

Подозреваемые не стали отпираться и признались в воровстве. Теперь им по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) грозит до 5 лет лишения свободы.

- Судом одному из подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, двое его товарищей находятся под арестом, - отметили в ведомстве.

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