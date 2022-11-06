Погода на 6 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

Осень в предгорном Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Ветрено, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, южных и восточных районах 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 5...7°, днем 12...14°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 14…16°.

В Ялте, как сообщает yandex, +12…+13°, восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9…13°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи +6 …+9°, восточный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +8 …+11°, восточный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +8…+13, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +5…+11°, скорость восточного ветра 2-5 м/с. Пасмурно.

В Армянске +7…+11°, скорость восточного ветра 7-8 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +13 …+16°.

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