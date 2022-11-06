В Крыму за сутки выявили 19 новых случаев COVID-19

Летальных случаев не зафиксировано Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму за минувшие сутки выявили 19 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 22), в ковид-стационары госпитализировали 7 человек (днем ранее – 8). Об этом утром 6 ноября сообщила пресс-служба Минздрава РК.

Летальных случаев не зафиксировано. Выздоровели 16 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 209 107 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 201 723 пациента выздоровели, 5 404 скончались.

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