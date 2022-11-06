Названы предварительные причины пожара в кафе на Ай-Петри

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

К возгоранию в кафе в поселке Охотничье под Ялтой могли привести аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печки-буржуйки. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

– Выехала на Ай-Петри, где ночью горели кафе и прилегающие хозяйственные постройки. К счастью, здесь обошлось без жертв. На месте работают правоохранители. По предварительной информации, причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки. Предположительное место возникновения пожара - район кухни одного из кафе. Ждем заключения пожаро-технической экспертизы, – написала она.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 21:35. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров. В тушении задействовали 44 человека и 14 единиц техники. В 23:26 пожар локализовали, в 03:09 – полностью ликвидировали.

Как ранее сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, в связи с пожаром проводится проверка.

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