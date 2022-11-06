При пожаре на овощном рынке в Ялте погиб мужчина

Фото: ГСУ СК России по Республике Крым

В Ялте сотрудники ГСУ СК России по Республике Крым проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре на Центральном овощном рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Следствием установлено, что 6 ноября текущего года в ночное время при пожаре в одном из складских помещений Центрального овощного рынка города Ялты погиб мужчина, тело которого обнаружено сотрудниками МЧС при тушении пожара. Очаг возгорания расположен в месте нахождения тела погибшего мужчины. Предварительно, возгорание возникло от открытого пламени, – говорится в сообщении.

Как ранее сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

На месте работали специалисты. В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники рынка, истребованы видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначены необходимые судебные экспертизы. Личность погибшего устанавливается.

Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в ту же ночь произошел крупный пожар у метеостанции на плато Ай-Петри – загорелись кафе и прилегающие хозпостройки. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

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