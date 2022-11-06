Хуснуллин: все пролеты Крымского моста обследованы

На Крымском мосту дополнительно усилены четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымском мосту дополнительно усилены четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, обследование всех остальных пролетов завершено. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1».

– Параллельно отрабатываем железнодорожную часть. У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять, – рассказал он.

По словам вице-премьера, все остальные пролеты также обследованы. Их состояние он оценил как нормальное.

– Поэтому мы с запасом взяли еще дополнительно четыре, там, где взрывной волной были определенные повреждения, но мы их сейчас усилили, по ним мы едем сейчас, – добавил Хуснуллин.

Ранее Минтранс предупредил о приостановке движения автомобилей по мосту в связи с ремонтом.

Напомним, движение по Крымскому мосту было ограничено после подрыва грузовика 8 октября. Тогда транспортный переход получил повреждения, в экстренном порядке была возобновлена работа Керченской паромной переправы.

Сейчас по Крымскому мосту разрешено движение легковых автомобилей. Водители грузовиков могут воспользоваться сухопутным коридором через освобожденные территории или паромной переправой.

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