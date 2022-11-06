С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались более 26 тысяч пассажиров

За этот период семью паромами, работающими на линии, выполнено 480 круговых рейсов Фото: Дмитрий СТЕШИН

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 26 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 6 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 26 191 пассажир, 15 221 единица автотранспорта и 982 железнодорожных вагона, – говорится в сообщении.

За этот период семью паромами, работающими на линии, выполнено 480 круговых рейсов.

Напомним, движение по Крымскому мосту было ограничено после подрыва грузовика 8 октября. Тогда транспортный переход получил повреждения, в экстренном порядке была возобновлена работа Керченской паромной переправы.

Сейчас по Крымскому мосту разрешено движение легковых автомобилей. Большегрузы могут пересечь пролив на пароме, также существует альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы.

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