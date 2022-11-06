В Симферополе 7 ноября отключат электричество на 24 улицах

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 ноября Симферополь частично останется без света. Из-за ремонтных работ возникнут перебои с электричеством на 24 улицах и 4 переулках.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Акъташ, 54; Девлет Гирея, 1-31; Фенерли, 2-48 , 1-45 ; Вели Ибраимова, 1-47 ; Акъ-Къая, 57, 69-73 ; Озенбаш, 2-24 , 28-72 , 1-21 , 25-65 ; Айдын, 53; Амет Хан Султан, 2-62; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 ,49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Бородина, 53; Грибоедова, 102-124 , 55-71/2 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 18-38 , 21-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Вольный, 24.

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