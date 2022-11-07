Погода на 7 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Крыму сухо, дождей не предвидится. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Без осадков. Ветер восточный до 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2...4°, днем 10...12°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло 12…14°.

В Ялте, как сообщает yandex, +9…+13°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +6…13°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +4 …+9°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +5 …+10°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +6…+12, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +6…+10°, скорость восточного ветра 2-8 м/с. Пасмурно.

В Армянске +7…+10°, скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +13 …+15°.

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