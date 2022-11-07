В Крыму ищут 58-летнего жителя Керчи

Игорь Четвериков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят отозваться всех, кто что-либо знает о жители Керчи, который пропал из поля зрения родных несколько недель тому назад.

- Пропал Четвериков Игорь Гаврилович, 58 лет (1964 года рождения), город Керчь. С 15 октября 2022 года его местонахождение неизвестно, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, худощавого телосложения, черные с проседью волосы, карие глаза. К сожалению, неизвестно, в чем мужчина был одет.

Если вы видели этого человека, будьте добры, звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

Кстати, 43-летний крымчанин Дмитрий Беляев который исчез 10 октября 2022, найден живым.

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