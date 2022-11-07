В Керчи открылась фотовыставка «Вы не понимаете это другое» об агрессии Запада

Фото: «Известия»

5 ноября в Керчи открылась выставка «Вы не понимаете это другое», посвященная осуждению агрессивной политики Запада по отношению к другим странам за последние 50 лет.

Как пишут «Известия», представленные фото иллюстрируют последсвия военных действий в разных странах под предлогом миротворческой деятельности. На выставке присутствуют кадры, сделанные в Афганистане, Сирии, Украине и других странах.

Ранее в Симферополе прошли празднования Деня народного единства. Утром в парке Тренева стартовали ярмарка народных ремесел и фестиваль национальной кухни народов России. В Гагаринском парке праздничные мероприятия проходили у скульптурной композиции «Три грации».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50